Речь идет о Project Polaris, первой игре из новой основной трилогии The Witcher.

Во вторник, 4 октября, польская студия CD Projekt RED провела финансовую презентацию, на которой поделилась своими планами касательно будущих игр. Компания анонсировала сразу три RPG во вселенной "Ведьмака", и одна из них — это Project Polaris. Проект станет началом новой основной трилогии The Witcher. Однако не следует ждать, что игра появится в ближайшее время. Недавно CDPR рассказала, сколько времени пройдет до релиза Project Polaris.

Свежая информация поступила от генерального директора польской студии Адама Кичинского, который пообщался с инвесторами.

"Для Polaris мы готовим технологию. Это первый проект, который будет выпущен на новом движке — Unreal Engine 5. Есть необходимость в дополнительной работе по созданию этой технологии. Для этого проекта нам точно потребуются дополнительные усилия", — заявил Кичинский.

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При этом генеральный директор рассчитывает, что во время разработки Project Polaris сотрудники CDPR получат необходимые навыки использования Unreal Engine 5. И это приведет к "более гладкому" производственному циклу следующих двух игр из трилогии. CD Projekt RED планирует выпустить их в течение шести лет.

Инвесторы спросили Кичинского касательно сроков релиза Project Polaris. Они поинтересовались, может ли экшен-RPG появится на свет через три года, генеральный директор ответил утвердительно. Обычно создание игр на новом для студии движке занимает 4-5 лет. Однако Unreal Engine 5 — это устоявшаяся технология, многие специалисты знакомы с ней. CDPR надеется, что выбор UE5 поможет сократить упомянутые сроки. Таким образом, релиз Project Polaris состоится не раньше 2025 года.

Какие игры во вселенной "Ведьмака" создает CD Projekt RED

Project Polaris — начало новой трилогии RPG в открытом мире, которая базируется на наследии "Ведьмака 3". Игра находится на стадии подготовки к разработке. Над ней трудится коллектив из более 150 специалистов.

Project Canis Majoris — сюжетно-ориентированная RPG с открытым миром во вселенной "Ведьмака". Создается по контракту сторонней студией, в которую входят ветераны, приложившие руку к созданию серии.

Project Sirius — "новаторский взгляд на вселенную The Witcher расскажет незабываемую историю для старых фанатов и новой аудитории". Конкретных подробностей игры нет. За ее создание отвечает команда The Molasses Flood в составе 60 человек.

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