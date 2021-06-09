Новая часть Battlefield получит подзаголовок 2042. Игра сосредоточится на теме войны США с Россией. А релиз шутера состоится 15 октября.
Как сообщили на форуме Reddit, об этом стало известно из страницы Battlefield 2042 в цифровом магазине Origin. Ее открыли случайно, незадолго до официального анонса от разработчиков.
Согласно описанию, действие развернется в 2042 году, когда США и Россия оказались на грани войны.
- В игре будет 7 карт, в том числе Сеул и «Пустыни Египта».
- На одной карте может одновременно находиться до 128 игроков.
- Оружие, гаджеты и транспорт можно будет кастомизировать.
- Игроки получат возможность призывать на помощь в бою робота-собаку.
- Для перемещения можно будет использовать вингсьют и крюк-кошку.
- В игре будет четыре класса бойцов с уникальными специализациями.
Ожидается три варианта издания: Standart, Gold, Ultimate. Владельцы максимального издания получат в комплекте с новинкой цифровой артбук, саундтрек, доступ к сезонному абонементу, 4 специалистов, уникальные скины для персонажа и транспорта, ранний доступ к бета-тесту и самой игре.