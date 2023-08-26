Апдейт уже доступен для загрузки, он весит 2,2 Гбайта.

Разработчики из Larian Studios выпустила первое крупное обновление для своей мегахитовой ролевой игры Baldur's Gate 3. Масштабный апдейт содержит более тысячи изменений, в том числе улучшение баланса, графики и многого-многого другого.

По словам самих разработчиков, обновление получилось настолько огромное, что заметки к патчу "попросту не влезли в лимиты Steam". Патч уже доступен для загрузки, он весит 2,2 гигабайта.

Среди самых заметных изменений – враги перестанут замечать вас тогда, когда по идее не должны, исправлен баг, когда предметы двигаются случайным образом, нарушая законы гравитации, а в настройках теперь можно сменить стиль иконок контроллера. А еще исправили романтическую линию Шэдоухарт, которая не воспроизводилась у некоторых игроков.

При этом улучшение игры будет активно продолжаться и дальше. Уже в "скором времени" ожидается второй патч, который будет нацелен на общее улучшение стабильности. Детали обновления раскроют ближе к его релизу.

На данный момент Baldur's Gate 3 доступна только на компьютерах. На PS5 она выйдет в сентябре, а до консолей Xbox доберется до конца года.

Почему Baldur’s Gate 3 называют лучшей игрой 2023

Baldur's Gate 3 доказала всем, что жанр изометрических РПГ, который сегодня считается не самым ходовым, в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и более 170 часов кинематографических сцен. Также РПГ может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.

Отдельно Baldur's Gate 3 заслуживает похвалы за отсутствие микротранзакций и внутриигровых покупок, предлагая полный и захватывающий игровой опыт с самого начала.

Огромная РПГ получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже после полноценной премьеры составляет 899 грн.

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