Разработчики из Larian Studios выпустила первое крупное обновление для своей мегахитовой ролевой игры Baldur's Gate 3. Масштабный апдейт содержит более тысячи изменений, в том числе улучшение баланса, графики и многого-многого другого.
По словам самих разработчиков, обновление получилось настолько огромное, что заметки к патчу "попросту не влезли в лимиты Steam". Патч уже доступен для загрузки, он весит 2,2 гигабайта.
Среди самых заметных изменений – враги перестанут замечать вас тогда, когда по идее не должны, исправлен баг, когда предметы двигаются случайным образом, нарушая законы гравитации, а в настройках теперь можно сменить стиль иконок контроллера. А еще исправили романтическую линию Шэдоухарт, которая не воспроизводилась у некоторых игроков.
При этом улучшение игры будет активно продолжаться и дальше. Уже в "скором времени" ожидается второй патч, который будет нацелен на общее улучшение стабильности. Детали обновления раскроют ближе к его релизу.
На данный момент Baldur's Gate 3 доступна только на компьютерах. На PS5 она выйдет в сентябре, а до консолей Xbox доберется до конца года.
Почему Baldur’s Gate 3 называют лучшей игрой 2023
- Baldur's Gate 3 доказала всем, что жанр изометрических РПГ, который сегодня считается не самым ходовым, в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.
- Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и более 170 часов кинематографических сцен. Также РПГ может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.
- Отдельно Baldur's Gate 3 заслуживает похвалы за отсутствие микротранзакций и внутриигровых покупок, предлагая полный и захватывающий игровой опыт с самого начала.
- Огромная РПГ получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже после полноценной премьеры составляет 899 грн.