За искажение фактов о продукте студии грозит штраф.

Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) инициировало проверку студии CD Projekt из-за проблемного релиза ролевого экшена Cyberpunk 2077.

Власти намерены проследить за обещанием разработчиков по исправлению всех проблем игры на консолях, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Также ведомство планирует выяснить, как компания решает вопросы недовольных пользователей, которые запросили возврат средств из-за плохого технического состояния игры.

Согласно законодательству, из-за искажения фактов о продукте до релиза UOKiK может наложить на студию штраф в размере 10% от доходов или же обязать разработчиков предоставить владельцам игры на консолях прошлого поколения различные цифровые бонусы.

Проблемы Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения

Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря 2020 года. На PlayStation 4 и Xbox One игра оказалась в плохом техническом состоянии. Геймплей сопровождался многочисленными багами, длительными загрузками текстур, глитчами, вылетами и общим низким качеством графики – о чем студия не предупредила пользователей, показывая в промо-материалах ролики из ПК-версии игры.

После жалоб владельцев консолей студия CD Projekt извинилась и предложила игрокам оформить возврат средств, не уведомив при этом самих платформодержателей – Microsoft и Sony.

Из-за жестких правил возврата средств за игру в PlayStation Store не все желающие смогли сразу получить назад свои деньги. Таким образом игроки начали обвинять уже не CD Projekt за плохую оптимизацию Cyberpunk 2077, а самих платформодержателей.

На критику отреагировала Sony, удалив Cyberpunk 2077 из магазина PS Store на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Компания создала специальную страницу, где все купившие игру в PS Store могли легко оформить возврат средств. Те, кто не захотели возвращать деньги, могли и дальше продолжить играть в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation, а также получать патчи для игры.

Вследствие скандала с неудачным запуском игры на консолях акции студии CD Projekt RED упали почти на 18%.

В конце 2020-го юридическая фирма Rosen объявила о подаче коллективного иска против CDPR из-за "введения в заблуждение" о состоянии Cyberpunk 2077.

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Автор: Сергей Коршунов