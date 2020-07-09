Ролевую игру про Ведьмака выпустили на смартфоны

«Кровная вражда. Ведьмак. Истории» уже вышла на iOS.

Ролевая игра «Кровная вражда. Ведьмак. Истории» вышла на iOS.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии CD Projekt RED.

В App Store за «Кровную вражду» разработчики просят $10. Версия для смартфонов поддерживает облачные сохранения и позволяет начать играть с того же момента, на котором игрок остановился на ПК. Релиз игры на платформе Android состоится в этом году, однако точной даты студия не назвала.

Трейлер игры «Кровная вражда. Ведьмак. Истории»

Действие «Кровной вражды» разворачивается во вселенной игры «Ведьмак», созданной по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского. Сюжет рассказывает о королеве по имени Мэва. На земли Лирии и Ривии напала армия империи Нильфгаард, и Мэва должна отбить вторжение. Сражения в «Кровной вражде» основаны на видоизмененных карточных боях игры «Гвинт». В процессе игры Мэва встретит ключевых героев серии, включая Геральта, Лютика и Кагыра.

«Кровная вражда. Ведьмак. Истории» вышла в 2018 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а в начале 2020 года ее перенесли на Nintendo Switch.

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