Романтики ради романтики не будет, заверяют в CDPR, все романы будут значимы для сюжета.

Игроки всё же смогут заводить романы с персонажами в "Ведьмак 4". Цири в этом плане не отстаёт от Геральта.

Об этом рассказал геймдиректор проекта Себастьян Калемба изданию GameSpot. На вопрос интервьюера, будут ли в игре романы разработчик ответил:

"Безусловно. Это часть того, как мы создаем игры. Это часть человеческой природы. Это нормальная вещь. Без этого, я думаю, мы не смогли бы рассказать полноценную историю."

В то же время Калемба заверил, что в игре не будет просто романтики ради романтики. Все любовные в линии в игре будут логичными, проработанными и значимыми для истории: "Но, как всегда, мы хотим уделить этому много внимания и сделать их очень убедительным и очень значимым. То есть это не просто романтика ради романтики. Это не путь CDPR."

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Это касается всех дополнительных заданий в игре, разработчики задались целью показать игрокам, что их решения действительно влияют как на локальные истории людей, так и на весь мир вокруг. Как и в третьей части, дополнительные и основные задания будут связаны между собой, а Цири будет развиваться как персонаж по ходу всей игры.

Ранее продюсер The Witcher 4 рассказала, что Цири лишилась некоторых сил, и теперь она не такая могущественная, как в прошлой игре.

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