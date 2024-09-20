Удаленно подключаться к рабочему столу Windows можно было и раньше, но теперь для этого есть официальное приложение.

Компания Microsoft выпустила приложение Windows App, которое пригодится многим пользователям. Оно позволяет получить удаленный доступ к ПК из любой точки мира, используя смартфоны, планшеты или другие гаджеты.

Как пишет портал The Verge, Windows App позволит подключаться к удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или к персональному удаленному настольному компьютеру. По сути, это более удобная и продвинутая версия утилиты Remote Desktop Connection.

Это новое унифицированное приложение тестировалось почти год и включает в себя настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, что позволяет использовать локальные устройства, такие как веб-камеры, принтеры и т.д, как если бы они были подключены напрямую к облачному ПК.

Пользователи Windows могут скачать Windows App из Microsoft Store. Оно также доступно в App Store для macOS, iOS и iPadOS. Версия для Android выйдет немного позже. Сейчас приложение поддерживает рабочие и школьные аккаунты.

Как рассказывал УНИАН, пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. Актуальная операционная система уже почти захватила треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

Тем более, этой осенью выйдет обновление Windows 11 24H2, которое станет самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много новых ИИ-фишек, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла релиз Windows 12 на 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: