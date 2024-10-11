Такое обновление готовится на фоне решения суда обязать Google открыть Play Store для сторонних магазинов приложений.

Корпорация Microsoft объявила о грядущем обновление для Android-приложения Xbox, которое позволит пользователям запускать игры и приобретать их прямо со смартфона.

Как сообщает 9to5Google, такое обновление готовится на фоне решения суда обязать Google отказаться от Google Play Billing для всех приложений в Google Play. Обновление Android-приложения Xbox ожидается в ноябре после того, как Google выполнит требования суда.

Как именно будут работать игры с Xbox на Android, не уточняется. Журналисты предполагают, что, скорее всего, речь идет об облачном гейминге, что позволит избежать необходимости мощного оборудования на устройстве – вся нагрузка ляжет на облачные серверы.

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Напомним, в начале октября суд признал Google монополистом и обязал предоставить конкурирующим сторонним магазинам приложений доступ к полному каталогу Google Play. Компания уже подала апелляцию, однако предпосылок к изменению решения суда США нет.

Ранее появлялись сообщения, что Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. Причем сразу с уникальной, вращающейся на 360 градусов раскладушкой. Возможно, это переосмысленный Surface Duo 3, который так и не вышел.

Вместе с тем Microsoft уже работает над следующим поколением консолей Xbox, которое, по слухам, выйдет уже в 2026 году и на этот раз не будет включать более слабую версию устройства. Вместо него компания выпустит портативного конкурента Steam Deck.

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