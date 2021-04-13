Обновление Modern Armor появится в игре 27 апреля.

В консольную версию командной многопользовательской игры World of Tanks впервые добавят современные танки. Новейшая техника появится в игре с обновлением Modern Armor, которое выйдет 27 апреля.

Об этом сообщила компания Wargaming.

Современная техника в World of Tanks Console

"Мы рады представить современные танки в рамках глобального феномена World of Tanks. Наши игроки наконец-то смогут испытать в бою одни из самых популярных танков современности", – отметил Ти-Джей Вагнер креативный директор World of Tanks Console.

После обновления в консольной версии World of Tanks современная техника, среди которой американский M1A2 Abrams и советский Т-72БМ, будет существовать параллельно с техникой периода Второй мировой войны. Разработчики обещают новый игровой опыт, который "удивит даже бывалых танкистов".

World of Tanks получит обновление на консолях PS4 и PS5, а также Xbox One и Xbox Series X/S.

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Автор: Сергей Коршунов