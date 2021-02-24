Пять средних танков из Чехословакии добавят в игру уже сегодня.

В World of Tanks Blitz – мобильной версии знаменитой танковой ММО появится новая техника. Сегодня, 24 февраля, вместе с обновлением 7.7 в игру добавят пять танков Чехословакии.

Новая ветка средних танков укрепит европейское дерево развития техники с VI по X уровень, сообщает компания Wargaming.

"Каждая новая машина бросает игрокам вызов: им предстоит изучить все ее сильные и слабые стороны, освоить доступные стили игры и выбрать ту, которая будет приносить больше всего удовольствия", – рассказал продакт-директор World of Tanks Андрей Рябовол.

В World of Tanks Blitz добавят следующие танки:

Skoda T 25 (VI уровень);

Konstrukta T-34/100 (VII уровень);

TVP VTU Koncept (VIII уровень);

Skoda T 50 (IX уровень);

TVP 50/51 (X уровень).

Кроме новой техники патч 7.7 добавит в игру операцию "Колизей", которая начнется 1 марта. В ней "танкистов" ждут бои в духе гладиаторских сражений. Выполняя боевые задачи, игроки получат различные награды, среди которых уникальный танк, камуфляж и фон профиля.

Напомним, согласно исследованию аудиторской компании Nielsen, World of Tanks является самой известной игрой в Украине. О ней слышали 81% опрошенных геймеров.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов