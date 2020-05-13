В шутере Valorant забанили почти 9 тысяч читеров

Разработчики также выпустили патч, который внес изменения баланса оружия и персонажей в игре.

Студия Riot Games заблокировала 8873 игрока, которые использовали читы в многопользовательском онлайн-шутере Valorant.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил один из инженеров античит-системы Vanguard Филлип Коскинас.

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Античит Vanguard отвечает за обнаружение на компьютере игрока ПО, которое он может использовать для нечестного преимущества в игре. После чего система блокирует нечистых на руку игроков.

Пользователи уже неоднократно жаловались на сам Vanguard. Игроки заметили, что античит встраивается в систему и запускается вместе с Windows, тем самым давая нагрузку на ПК. Более того, геймеры отметили, что в некоторых случаях античит блокирует работу драйверов, отключая клавиатуру или систему охлаждения видеокарты. На днях разработчики выпустили патч, в котором исправили ошибки Vanguard.

Кроме того, студия Riot Games выпустила обновление 0.50 для самого шутера Valorant. Разработчики исправили ошибки игры, улучшили пользовательский интерфейс и карты, а также внесли изменения в баланс оружия и персонажей, включая точность стрельбы при беге и длительность действий уникальных способностей героев.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

Геймплей Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 10 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. На момент выхода в игре будет 5 локаций.

Напомним, закрытое бета-тестирование Valorant стартовало 7 апреля. Релиз игры запланирован на лето 2020 года.