Многим показалось, что Рейвенхольм стал слишком ярким и растерял всю атмосферу.

Обновлённая версия Half-Life 2 RTX, обещающая современную графику и трассировку лучей, получит первое играбельное демо уже завтра. Однако многие поклонники оригинала не в восторге от такого улучшения.

Главная претензия - новый свет рушит атмосферу игры. В оригинале Рейвенхольм утопал во тьме, подчёркивая хоррор-стилистику, но в RTX-версии он залит ярким светом, уничтожая тщательно выстроенную мрачную эстетику:

"Как будто стиль, душа и атмосфера были полностью вырваны и заменены ничем. Теперь мы все ходим в Равенхольм, он яркий и веселый".

Некоторые пользователи считают, что трассировка лучей могла бы использоваться более аккуратно. Там, где освещение остаётся в умеренных рамках, оно выглядит хорошо, но местами яркость завышена просто ради эффектных теней.

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Другие жалуются на чрезмерное количество дыма, который скрывает важные элементы сцен. В сцене знакомства с отцом Григорием пламя, охватившее улицы, теперь настолько густо заволочено дымом, что персонажа просто не видно.

При этом стоит учитывать, что это только технодемо, а не финальная версия. Возможно, разработчики учтут критику и внесут правки перед полноценным релизом. Или же оставят всё как есть, просто ради демонстрации возможностей трассировки лучей, даже если это разрушает оригинальный художественный стиль.

Ранее мы рассказывали, что Rockstar добавила освещение с помощью трассировки лучей в GTA 5, и, как считаю эксперты из Digital Foundry, примерно такую же картинку мы увидим в GTA 6,.

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