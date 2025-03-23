Якобы недоброжелатели зарегистрировали сайт на имя разработчиков, где разместили вирус.

Разработчики симулятора снайпера Sniper: Phantom's Resolution оказались в центре скандала после того, как оказалось, что их игра, опубликованная в Steam, ворует данные пользователей. Однако команда разработчиков Sierra Six утверждает, что стала жертвой мошенничества.

По их версии, кто-то зарегистрировал домен с их названием раньше них и разместил на этом сайте фальшивую "демоверсию", использовавшую репутацию игры для распространения вируса.

Разработчики уверяют, что сайт не имеет к ним никакого отношения, а ссылку на него в Steam они добавили заранее, как временный заглушечный вариант, не успев закрепить за собой реальный адрес.

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Несмотря на это, ситуация выглядит крайне неоднозначно. Официальный профиль разработчиков в Steam ссылался именно на этот сайт, а многие игроки отметили, что сама игра выглядела сомнительно: минимальный маркетинг, использование чужих ассетов и общий вид проекта, напоминающий скорее поделку, чем полноценный релиз.

Ранее мы рассказывали про другую мошенническую игру в Steam - симулятор пиратской жизни PirateFi. В отличие Sniper: Phantom's Resolution, эту игру можно было скачать прямо из Steam.

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