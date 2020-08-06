Doom, Dishonored и Wolfenstein – в Steam стартовала распродажа игр издателя Bethesda
15:29, 06 августа 2020Игры
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Акция посвящена фестивалю QuakeCon 2020 и продлится до 11 августа.
Wolfenstein II: The New Colossus отдают со скидкой в 70% / фото store.steampowered.com
В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр издателя Bethesda. Акция приурочена к онлайн-фестивалю QuakeCon 2020 и продлится до 11 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Rage 2 – 371 грн (скидка 80%)
- Prey – 279 грн (скидка 70%)
- Dishonored 2 – 312 (скидка 70%)
- Wolfenstein: The New Order – 156 грн (скидка 70%)
- Wolfenstein: The Old Blood – 156 грн (скидка 70%)
- Wolfenstein II: The New Colossus – 209 грн (скидка 70%)
- Fallout 4 – 234 грн (скидка 70%)
- Fallout 76 – 266 грн(скидка 50%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) – 343 грн (скидка 67%)
- Doom (2016) – 310 грн (скидка 50%)
- Doom Eternal – 400 грн (скидка 50%)
- Wolfenstein: Youngblood – 389 грн (скидка 35%)
- The Elder Scrolls Online – Greymoor – 909 грн (скидка 35%)
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Со всеми играми комплектами, которые получили скидки можно ознакомиться на странице акции в Steam.
Напомним, с 7 по 9 августа компания Bethesda проведет фестиваль QuakeCon 2020. Ивент пройдет в онлайн формате. В рамках мероприятия игрокам раздадут бесплатно классический шутер Quake, а также награды для игр Doom Ethernal и The Elder Scrolls Online.
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