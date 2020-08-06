Doom, Dishonored и Wolfenstein – в Steam стартовала распродажа игр издателя Bethesda

Акция посвящена фестивалю QuakeCon 2020 и продлится до 11 августа.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр издателя Bethesda. Акция приурочена к онлайн-фестивалю QuakeCon 2020 и продлится до 11 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Rage 2 – 371 грн (скидка 80%)

Prey – 279 грн (скидка 70%)

Dishonored 2 – 312 (скидка 70%)

Wolfenstein: The New Order – 156 грн (скидка 70%)

Wolfenstein: The Old Blood – 156 грн (скидка 70%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 209 грн (скидка 70%)

Fallout 4 – 234 грн (скидка 70%)

Fallout 76 – 266 грн(скидка 50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) – 343 грн (скидка 67%)

Doom (2016) – 310 грн (скидка 50%)

Doom Eternal – 400 грн (скидка 50%)

Wolfenstein: Youngblood – 389 грн (скидка 35%)

The Elder Scrolls Online – Greymoor – 909 грн (скидка 35%)

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Со всеми играми комплектами, которые получили скидки можно ознакомиться на странице акции в Steam.

Напомним, с 7 по 9 августа компания Bethesda проведет фестиваль QuakeCon 2020. Ивент пройдет в онлайн формате. В рамках мероприятия игрокам раздадут бесплатно классический шутер Quake, а также награды для игр Doom Ethernal и The Elder Scrolls Online.

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