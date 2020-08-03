Компания Bethesda подарит игрокам классический шутер Quake

Раздача игры начнется во время онлайн-фестиваля QuakeCon 2020.

На этой неделе, с 7 по 9 августа, компания Bethesda проведет фестиваль QuakeCon 2020, в рамках которого раздаст бесплатно классический шутер Quake.

Как сообщает портал TweakTown, издатель проведет фестиваль в онлайн формате.

«На QuakeCon игроки смогут получить бесплатную цифровую копию оригинального шутера Quake. Для этого нужно войти в свою учетную запись в лаунчере Bethesda», – сообщил издатель.

Также в Bethesda сообщили, что на фестивале игроки смогут делать благотворительные взносы. И если сумма пожертвований на QuakeCon 2020 достигнет $10 тысяч, то пользователям раздадут бесплатно еще и вторую часть шутера Quake.

Кроме того, посетителей онлайн-фестиваля ждет множество других бонусов, в том числе специальный скин, значок и жетон для Doom Ethernal, а также особые награды для The Elder Scrolls Online.

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