Речь идет об Aliens: Fireteam Elite.

Наступили выходные, вместе с которыми в Steam стала временно бесплатной новая игра. На этот раз все желающие могут опробовать шутер во вселенной "Чужого" Aliens: Fireteam Elite.

Акция продлится до понедельника 24 апреля, точное время окончания не указано. Период бесплатного доступа приурочен к Alien Day. Это неформальный праздник среди фанатов франшизы "Чужой". Его отмечают 26/04 в честь названия луны LV-426, где в фильмах Ридли Скотта впервые обнаружили ксеноморфов.

Вместе с бесплатными выходными на Aliens: Fireteam Elite начала действовать скидка 60%. Стандартное издание в Steam можно приобрести за 239 грн, Into the Hive Edition — за 303 грн, а Ultimate Edition — за 602 грн.

Видео дня

Разработчики не уточнили, перенесется ли накопленный прогресс во время акции в полную версию игры в случае покупки. Хотя во время бесплатных выходных такая практика широко распространена. Но в целом за два дня Aliens: Fireteam Elite вполне реально пройти. Согласно данным на сайте How Long to Beat, сюжетная кампания в проекте отнимет 8,5 часа. А на дополнительный контент пользователи в среднем тратили 14 часов.

Aliens: Fireteam Elite — подробнее об игре

Это кооперативный шутер от Cold Iron Studios и Focus Entertainment. В игре реализованы четыре сюжетные кампании, в которых пользователи будут сражаться с ксеноморфами и андроидами.

Цель на каждом из уровней — добраться до безопасного места. Для этого команде нужно действовать сообща и прикрывать друг друга.

Игрокам доступны 7 классов персонажей и обширный арсенал вооружения со 130 единицами обвесов. А противостоять пользователям будут 20 видов врагов, 11 из которых — ксеноморфы.

Aliens: Fireteam Elite вышла 24 августа 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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