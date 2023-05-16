Традиция выпускать демоверсии, чтобы потенциальные покупатели смогли оценить игру, постепенно возвращается в индустрию. Все чаще устраиваются тематические фестивали в Steam, да и на PlayStation "пробники" регулярно появляются. Например, в марте Capcom дала возможность пройти небольшой отрезок в обновленной Resident Evil 4. А сейчас для всех желающих стала доступна демоверсия ремейка Dead Space.
На релизе хоррор отметился высокими оценками в районе 8-9 баллов. Мы тоже похвалили проект за качественное переосмысление многих элементов. Однако с момента релиза прошло почти четыре месяца, поэтому студия Motive и Electronic Arts решили напомнить о ремейке Dead Space с помощью акции.
Демоверсия будет доступна до 29 мая. В ней реализовано ограничение по времени — сессия не может длиться дольше 90 минут. При этом для прохождения доступна вся игра. Если поспешить, то можно успеть завершить несколько глав.
Ремейк Dead Space: основная информация
- Историю в игре немного расширили по сравнению с оригиналом. Например, пользователи могут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".
- Главный герой Айзек Кларк научился говорить, а отдельные персонажи получили расширенные сюжетные линии.
- Базовый геймплей в игре остался почти без изменений, однако были реализованы точечные изменения, например, в режимах стрельбы из разного оружия.
- Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание позволило подчеркнуть мрачную атмосферу.
- Ремейк Dead Space вышел 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.