Речь о ремейке Dead Space.

Традиция выпускать демоверсии, чтобы потенциальные покупатели смогли оценить игру, постепенно возвращается в индустрию. Все чаще устраиваются тематические фестивали в Steam, да и на PlayStation "пробники" регулярно появляются. Например, в марте Capcom дала возможность пройти небольшой отрезок в обновленной Resident Evil 4. А сейчас для всех желающих стала доступна демоверсия ремейка Dead Space.

На релизе хоррор отметился высокими оценками в районе 8-9 баллов. Мы тоже похвалили проект за качественное переосмысление многих элементов. Однако с момента релиза прошло почти четыре месяца, поэтому студия Motive и Electronic Arts решили напомнить о ремейке Dead Space с помощью акции.

Демоверсия будет доступна до 29 мая. В ней реализовано ограничение по времени — сессия не может длиться дольше 90 минут. При этом для прохождения доступна вся игра. Если поспешить, то можно успеть завершить несколько глав.

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Ремейк Dead Space: основная информация

Историю в игре немного расширили по сравнению с оригиналом. Например, пользователи могут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научился говорить, а отдельные персонажи получили расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре остался почти без изменений, однако были реализованы точечные изменения, например, в режимах стрельбы из разного оружия.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание позволило подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space вышел 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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