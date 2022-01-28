Самое время пополнить личную библиотеку.

В Steam началась очередная крупная распродажа. Она называется "Лунный Новый год" и приурочена к празднованию Китайского Нового года. Акция продлится до 3 февраля, 21:00 по киевскому времени.

Скидки в рамках распродажи достигают 85 %. Цены снизились на множество хитовых игр и новинок. Пользователи могут значительно сэкономить на приобретении Disco Elysium, Hades, Metro Exodus, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и десятков других популярных проектов. Для удобства Valve создала разделы с жанрами и отдельными знаменитыми сериями на странице распродажи.

Лучшие акционные предложения

Sekiro: Shadows Die Twice — 804 гривны;

The Elder Scrolls Online — 179 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;

Metro Exodus — 202 гривны;

Hades — 213 гривен;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 259 гривен;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривны;

Valheim — 209 гривен;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривен;

Death Stranding — 539 гривен;

Hollow Knight — 114 гривен;

Disco Elysium — The Final Cut — 191 гривна;

Mafia: Definitive Edition — 374 гривны;

New World — 359 гривен;

Life is Strange: True Colors — 839 гривен;

Ori and the Will of the Wisps — 125 гривен;

DOOM Eternal — 264 гривны;

Sea of Thieves — 320 гривен.

Вас також можуть зацікавити новини: