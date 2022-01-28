В Steam началась распродажа «Лунный Новый год» со скидками до 85 % на многие хитовые игры / фото Valve
В Steam началась очередная крупная распродажа. Она называется "Лунный Новый год" и приурочена к празднованию Китайского Нового года. Акция продлится до 3 февраля, 21:00 по киевскому времени.
Скидки в рамках распродажи достигают 85 %. Цены снизились на множество хитовых игр и новинок. Пользователи могут значительно сэкономить на приобретении Disco Elysium, Hades, Metro Exodus, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и десятков других популярных проектов. Для удобства Valve создала разделы с жанрами и отдельными знаменитыми сериями на странице распродажи.
Лучшие акционные предложения
- Sekiro: Shadows Die Twice — 804 гривны;
- The Elder Scrolls Online — 179 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;
- Metro Exodus — 202 гривны;
- Hades — 213 гривен;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 259 гривен;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривны;
- Valheim — 209 гривен;
- Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривен;
- Death Stranding — 539 гривен;
- Hollow Knight — 114 гривен;
- Disco Elysium — The Final Cut — 191 гривна;
- Mafia: Definitive Edition — 374 гривны;
- New World — 359 гривен;
- Life is Strange: True Colors — 839 гривен;
- Ori and the Will of the Wisps — 125 гривен;
- DOOM Eternal — 264 гривны;
- Sea of Thieves — 320 гривен.