Horizon Zero Dawn получила скидку на зимней распродаже / фото Guerrilla Games
В магазине цифровой дистрибуции Steam началась крупная зимняя распродажа со скидками до 90% на тысячи игровых хитов. Акция продлится до 5 января 2021 года.
Самые интересные предложения зимней распродажи в Steam:
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 52 грн (скидка 90%)
- Assassin's Creed Origins – 183 грн (скидка 80%)
- Middle-earth: Shadow of War – 105 грн (скидка 80%)
- Dishonored – 78 грн (скидка 70%)
- Street Fighter V – 180 грн (скидка 60%)
- Control Ultimate Edition – 337 грн (скидка 50%)
- Death Stranding – 899 грн (скидка 50%)
- Heavy Rain – 161 грн (скидка 50%)
- Sea of Thieves – 239 грн (скидка 50%)
- Hollow Knight – 114 грн (скидка 50%)
- Disco Elysium – 287 грн (скидка 40%)
- Subnautica – 197 грн (скидка 40%)
- Halo: The Master Chief Collection – 287 грн(скидка 40%)
- Stardew Valley – 153 грн (скидка 33%)
- Yakuza: Like a Dragon – 599 грн (скидка 25%)
- Horizon Zero Dawn – 567 грн (скидка 20%)
Посмотреть все предложения зимней распродажи можно на площадке Steam.
Напоминаем, что в других цифровых магазинах, к примеру, в GOG или PlayStation Store также начались праздничные акции. А в Epic Games Store в дополнение к распродаже действует ежедневная бесплатная раздача игр. Она продлится до 31 декабря.