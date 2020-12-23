Акция продлится до 5 января 2021 года.

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась крупная зимняя распродажа со скидками до 90% на тысячи игровых хитов. Акция продлится до 5 января 2021 года.

Самые интересные предложения зимней распродажи в Steam:

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 52 грн (скидка 90%)

Assassin's Creed Origins – 183 грн (скидка 80%)

Middle-earth: Shadow of War – 105 грн (скидка 80%)

Dishonored – 78 грн (скидка 70%)

Street Fighter V – 180 грн (скидка 60%)

Control Ultimate Edition – 337 грн (скидка 50%)

Death Stranding – 899 грн (скидка 50%)

Heavy Rain – 161 грн (скидка 50%)

Sea of Thieves – 239 грн (скидка 50%)

Hollow Knight – 114 грн (скидка 50%)

Disco Elysium – 287 грн (скидка 40%)

Subnautica – 197 грн (скидка 40%)

Halo: The Master Chief Collection – 287 грн(скидка 40%)

Stardew Valley – 153 грн (скидка 33%)

Yakuza: Like a Dragon – 599 грн (скидка 25%)

Horizon Zero Dawn – 567 грн (скидка 20%)

Посмотреть все предложения зимней распродажи можно на площадке Steam.

Напоминаем, что в других цифровых магазинах, к примеру, в GOG или PlayStation Store также начались праздничные акции. А в Epic Games Store в дополнение к распродаже действует ежедневная бесплатная раздача игр. Она продлится до 31 декабря.

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Автор: Сергей Коршунов