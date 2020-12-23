Horizon Zero Dawn получила скидку на зимней распродаже / фото Guerrilla Games

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась крупная зимняя распродажа со скидками до 90% на тысячи игровых хитов. Акция продлится до 5 января 2021 года.

Самые интересные предложения зимней распродажи в Steam:

  • Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 52 грн (скидка 90%)
  • Assassin's Creed Origins – 183 грн (скидка 80%)
  • Middle-earth: Shadow of War – 105 грн (скидка 80%)
  • Dishonored – 78 грн (скидка 70%)
  • Street Fighter V – 180 грн (скидка 60%)
  • Control Ultimate Edition – 337 грн (скидка 50%)
  • Death Stranding – 899 грн (скидка 50%)
  • Heavy Rain – 161 грн (скидка 50%)
  • Sea of Thieves – 239 грн (скидка 50%)
  • Hollow Knight – 114 грн (скидка 50%)
  • Disco Elysium – 287 грн (скидка 40%)
  • Subnautica – 197 грн (скидка 40%)
  • Halo: The Master Chief Collection – 287 грн(скидка 40%)
  • Stardew Valley – 153 грн (скидка 33%)
  • Yakuza: Like a Dragon – 599 грн (скидка 25%)
  • Horizon Zero Dawn – 567 грн (скидка 20%)

Посмотреть все предложения зимней распродажи можно на площадке Steam.

Напоминаем, что в других цифровых магазинах, к примеру, в GOG или PlayStation Store также начались праздничные акции. А в Epic Games Store в дополнение к распродаже действует ежедневная бесплатная раздача игр. Она продлится до 31 декабря.

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Автор: Сергей Коршунов