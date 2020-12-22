Сегодня, 22 декабря, в цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача украинской игры Metro 2033 Redux. Получить постапокалиптический шутер себе в коллекцию пользователи смогут в течение 24 часов.
Трейлер Metro 2033
Подробней про Metro 2033
Metro 2033 – это первая часть трилогии шутеров от украинской студии 4A Games. Игра основана на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. Действие разворачиваются в московском метрополитене, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны.
Над игрой трудились выходцы из студии GSC Game World, создавшей легендарный S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вышел в 2010 году. Спустя четыре года разработчики выпустили переиздание ремастер игры.
Напоминаем, что в Epic Games Store действует крупная акция по раздаче игр. С 17 по 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов.
Ранее пользователи смогли получить следующие игры:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation.
Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. А на то, чтобы забрать игру себе в коллекцию отводится 24 часа.