Новая раздача в Epic Games Store продлится 24 часа.

Сегодня, 22 декабря, в цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача украинской игры Metro 2033 Redux. Получить постапокалиптический шутер себе в коллекцию пользователи смогут в течение 24 часов.

Трейлер Metro 2033

Подробней про Metro 2033

Metro 2033 – это первая часть трилогии шутеров от украинской студии 4A Games. Игра основана на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. Действие разворачиваются в московском метрополитене, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны.

Над игрой трудились выходцы из студии GSC Game World, создавшей легендарный S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вышел в 2010 году. Спустя четыре года разработчики выпустили переиздание ремастер игры.

Напоминаем, что в Epic Games Store действует крупная акция по раздаче игр. С 17 по 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов.

Ранее пользователи смогли получить следующие игры:

Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. А на то, чтобы забрать игру себе в коллекцию отводится 24 часа.

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Автор: Сергей Коршунов