Для этого нужно лишь внимательно исследовать окружение.

Сражения в Star Wars Jedi: Survivor требуют от пользователей внимательности и определенных навыков. Особенно это касается битв против боссов. Отдельные главгады способны доставить немало неприятностей. Сюда относится и Ранкор — гигантский пещерный тролль, который убивает с двух или трех ударов. Этот босс входит в число самых сложных, но недавно игроки обнаружили легкий способ победы над ним. И что самое приятное, хитрость подготовили разработчики.

Бой против Ранкора разворачивается на обширной арене. Обычно во время сложных сражений нет времени рассматривать окружение, но в этом случае необходимо сделать исключение. Благодаря изучению локации отдельные пользователи обнаружили кости. С помощью Силы их можно швырнуть в глотку Ранкору. Босс подавится и будет бездействовать несколько секунд. Этого времени достаточно для нанесения серии ударов.

В ролике от посетителя Reddit под псевдонимом dyllgates показано применение описанной тактики. Вокруг Ранкора разбросано три или четыре кости. Если использовать каждую из них, то можно безопасно снять боссу существенную часть здоровья.

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Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи могут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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