Тело Нарри попросту исчезло.

The Elder Scrolls V: Skyrim — удивительная игра. И речь не только о невероятной свободе действий и количестве интересных занятий в открытом мире. В экшен-RPG от Bethesda Game Studios спустя 11 лет продолжают находить разнообразные баги. Некоторые из них забавляют и удивляют, как, например, масштабная драка из-за украденного сыра, а другие способны напугать. К последним относится ошибка, которую недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом plantyplant559.

Игрок опубликовал фото с неигровым персонажем по имени Нарри. На изображении она стоит без туловища. У девушки остались только голова и части рук с ногами. При этом NPC продолжает заниматься уборкой с использованием метлы, будто ничего не произошло.

Причина возникновения бага в целом ясна. У Нарри не загрузился ее нагрудник, вместе с которым исчезла часть модели. Такое случается, если в файлах проекта возникает конфликт. Тогда одни элементы блокируются другими, но общей работе игры это не мешает.

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Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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