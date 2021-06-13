В день релиза игра попадет в библиотеку сервиса Xbox Game Pass.

Незадолго до презентации Microsoft на выставке E3 2021 в Сеть попал дебютный трейлер игры Starfield. Она выйдет 11 ноября 2022 года на Xbox Series X/S и на ПК.

Ролик раньше времени выложило издание The Washington Post.

Трейлер Starfield

Впервые космическую ролевую игру от Bethesda Game Studios с помощью короткого тизера презентовали в 2018 году. С тех пор разработчики практически ничего об игре не рассказывали. Известно, что Starfield не выйдет на PlayStation 5. А в день релиза космическая RPG попадет в библиотеку сервиса Xbox Games Pass и будет доступна подписчикам бесплатно.

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Автор: Сергей Коршунов