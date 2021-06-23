По мнению директора ФСБ Александра Бортникова боевики создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов.

В России директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исламистские группировки создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов, а потом в сетевых чатах вербуют в свои ряды молодежь.

По мнению главы ФСБ, молодые люди, которые проводят время в многопользовательских играх, относятся к особой группе риска. Так как именно в игровых чатах, а также в соцсетях исламисты могут оказывать на геймеров психологическое воздействие, сообщает ТАСС.

"Исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", – заявил глава ФСБ.

О каких именно играх идет речь, Бортников не сообщил. Собственно директор ФСБ также не предоставил никаких доказательств в пользу своего заявления. Зато призвал усовершенствовать законодательство, чтобы "оградить молодежь от влияния идеологии насилия". Впрочем, как именно геймерам в РФ будут "закручивать гайки" он тоже не сказал.

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Автор: Сергей Коршунов