В ней будет новая глава.

Сегодня на мероприятии Summer Game Fest знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима представил режиссерскую версию Death Stranding.

Ожидается, что в ней будет дополнительная глава. А ее релиз состоится на PlayStation 5.

Более подробной информацией про режиссерскую версию Death Stranding студия Kojima Productions поделится в ближайшие недели.

Трейлер Death Stranding Director's Cut

Подробней про Death Stranding

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми становятся курьеры.

Главный герой, Сэм Бриджес, должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер, Трой Бейкер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Релиз Death Stranding на ПК состоялся 14 июля 2020 года.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов