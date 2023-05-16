Это будет эдакий ответ Super Smash Bros. Ultimate.

В Сеть утекли скриншоты Disney Domination — пока не анонсированной игры, которая по своей концепции похожа на Super Smash Bros. Ultimate и MultiVersus. Вместе с этим один из пользователей собрал все слухи о проекте.

Пост с картинками и информацией, которая витает в интернете, опубликовал посетитель форума Reddit под псевдонимом Thedocument. Disney Domination станет платформинговым боевиком с полноценной сюжетной кампанией и многопользовательским режимом. История реализована в традиционном для жанра двухмерном формате, включает 55 персонажей и 60 этапов.

Игра также отметится множеством режимов в мультиплеере и социальными функциями. Например, будут бои с поддержкой до 12 человек и кооперативные миссии. А общаться пользователи смогут в голосовом чате.

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Что еще известно о Disney Domination

В игре есть режим The Lounge, где можно беседовать, публиковать картинки, менять скины своих персонажей и настраивать музыку. Вероятно, это место предназначено для отдыха в рамках проекта.

Игра отметится современным визуальным стилем и разрабатывается, как ААА-блокбастер с соответствующим бюджетом.

За производство может отвечать Square Enix. Однако важно воспринимать всю эту информацию как слухи, пока не состоится официальный анонс.

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