Максимальный онлайн в проекте достиг почти 150 тысяч человек.

Во время анонса MultiVersus вызвала скепсис у многих игроков. Ее сразу окрестили невыразительным клоном Super Smash Bros. Ultimate. Однако недавний открытый бета-тест проекта, который перетек в релиз, доказал, что он интересен аудитории. Игра отметилась впечатляющими показателями онлайна в Steam.

На пике в MultiVersus развлекались 145 436 человек. Это позволило проекту обойти по онлайну таких мастодонтов, как Apex Legends и GTA V. Впереди остались только Lost Ark, Dota 2 и CS:GO, которые на регулярной основе занимают первые позиции.

На момент написания новости в MultiVersus играют более 115 тысяч человек. То есть интерес к проекту не угасает, что намекает на светлое будущее. MMORPG New World на стадии тестирования показывала похожую статистику, а на релизе ее онлайн увеличился в несколько раз. Возможно, очередную новинку ждет похожий успех.

MultiVersus — основные подробности

Это файтинг с элементами платформера от студии Player First Games и издательства Warner Bros. Games.

В игре пользователи выбирают одного из доступных персонажей и сражаются против других людей. Бойцами выступают герои из вселенных, права на которые принадлежат Warner Bros. Список включает Бэтмена, кота Тома, Шегги и так далее.

В проекте реализовали несколько режимов, например, есть одиночные и парные сражения.

MultiVersus вышла 19 июля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Изначально разработчики запустили бета-тест, но игра хорошо себя показала, поэтому Player First объявила о релизе.

Вас также могут заинтересовать новости: