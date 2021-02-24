Акция со скидками на Amnesia: Rebirth, Little Nightmares, Cuphead и другие тайтлы продлится до 11 марта.

В PlayStation Store началась распродажа инди-игр и среднебюджетных хитов, среди которых свежий хоррор Amnesia: Rebirth и украинский приключенческий квест про Шерлока Холмса. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Распродажа в PS Store:

SOMA – 92 грн (скидка 90%);

Amnesia: Collection – 92 грн (скидка 90%);

Outlast – 92 грн (скидка 85%);

Lords of the Fallen – 97 грн (скидка 85%);

The Shadow Warrior Collection – 449 грн (скидка 75%);

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 349 грн (скидка 75%);

Worms W.M.D – 199 грн (скидка 75%);

Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (скидка 75%);

Frostpunk: Console Edition – 379 грн (скидка 60%);

Hollow Knight – 191 грн (скидка 60%);

Hunt: Showdown – 479 грн (скидка 60%);

My Friend Pedro – 324 грн (скидка 50%);

Overcooked! 2 – 399 грн (скидка 50%);

Maneater (PS4 & PS5) – 719 грн (скидка 40%);

Cloudpunk – 519 грн (скидка 35%);

Destroy All Humans – 631 грн (скидка 35%);

Amnesia: Rebirth – 650 грн (скидка 30%);

Cuphead – 486 грн (скидка 25%).

Распродажа продлится до 11 марта. С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на странице акции.

Кроме того, предложением недели в PS Store стал приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence. Он получил скидку в 75%.

Подробней про A Plague Tale: Innocence

Действия игры разворачиваются в средневековой Франции. В стране идет война, и свирепствует эпидемия чумы. В центре сюжета 15-летняя Амиция и ее младший брат Гуго, которые пытаются скрыться от инквизиции.

Получить A Plague Tale: Innocence по скидке можно будет до 4 марта.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов