В PlayStation Store началась распродажа инди-игр и среднебюджетных хитов, среди которых свежий хоррор Amnesia: Rebirth и украинский приключенческий квест про Шерлока Холмса. УНИАН выбрал самые интересные предложения.
Распродажа в PS Store:
- SOMA – 92 грн (скидка 90%);
- Amnesia: Collection – 92 грн (скидка 90%);
- Outlast – 92 грн (скидка 85%);
- Lords of the Fallen – 97 грн (скидка 85%);
- The Shadow Warrior Collection – 449 грн (скидка 75%);
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 349 грн (скидка 75%);
- Worms W.M.D – 199 грн (скидка 75%);
- Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (скидка 75%);
- Frostpunk: Console Edition – 379 грн (скидка 60%);
- Hollow Knight – 191 грн (скидка 60%);
- Hunt: Showdown – 479 грн (скидка 60%);
- My Friend Pedro – 324 грн (скидка 50%);
- Overcooked! 2 – 399 грн (скидка 50%);
- Maneater (PS4 & PS5) – 719 грн (скидка 40%);
- Cloudpunk – 519 грн (скидка 35%);
- Destroy All Humans – 631 грн (скидка 35%);
- Amnesia: Rebirth – 650 грн (скидка 30%);
- Cuphead – 486 грн (скидка 25%).
Распродажа продлится до 11 марта. С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на странице акции.
Кроме того, предложением недели в PS Store стал приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence. Он получил скидку в 75%.
Подробней про A Plague Tale: Innocence
Действия игры разворачиваются в средневековой Франции. В стране идет война, и свирепствует эпидемия чумы. В центре сюжета 15-летняя Амиция и ее младший брат Гуго, которые пытаются скрыться от инквизиции.
Получить A Plague Tale: Innocence по скидке можно будет до 4 марта.