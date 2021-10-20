В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина / фото Kotaku
В честь приближающегося Хэллоуина Sony решила организовать в PS Store тематическую распродажу. Она продлится до 4 ноября, 01:59 по Киеву. Скидки в рамках свежей акции достигают 75 %.
Среди подешевевших товаров присутствуют некоторые новинки. К ним относятся Resident Evil Village, Biomutant, Werewolf: The Apocalypse — Earthblood и другие. Для признанных хитов тоже нашлось место. Среди них стоит отметить DOOM Eternal, Bioshock и ремейк Resident Evil 2.
Самые интересные предложения на распродаже
- Wasteland 3 — 539 гривен;
- The Evil Within 2 — 395 гривен;
- The Evil Within — 324 гривны;
- Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривен;
- Borderlands 3 — 559 гривен;
- Werewolf: The Apocalypse — Earthblood — 599 гривен;
- Predator: Hunting Grounds — 599 гривен;
- DOOM Eternal Deluxe Edition — 857 гривен;
- Soma — 139 гривен;
- Resident Evil Village — 1139 гривен;
- Biomutant — 1169 гривен;
- Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest — 293 гривны;
- Pumpkin Jack — 499 гривен;
- Limbo and Inside Bundle — 219 гривен;
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 474 гривны;
- Visage — 720 гривен;
- Bioshock Remastered — 411 гривен;
- Bioshock 2 Remastered — 411 гривен;
- Moons of Madness — 399 гривен;
- Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition — 449 гривен;
- Aliens: Fireteam Elite — 959 гривен;
- Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривен.
Напомним: сейчас в PlayStation Store продолжается вторая распродажа — "Больше впечатлений". Она затрагивает Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt и много других популярных игр.