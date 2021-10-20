Сотни игр, включая многие ужастики, значительно подешевели.

В честь приближающегося Хэллоуина Sony решила организовать в PS Store тематическую распродажу. Она продлится до 4 ноября, 01:59 по Киеву. Скидки в рамках свежей акции достигают 75 %.

Среди подешевевших товаров присутствуют некоторые новинки. К ним относятся Resident Evil Village, Biomutant, Werewolf: The Apocalypse — Earthblood и другие. Для признанных хитов тоже нашлось место. Среди них стоит отметить DOOM Eternal, Bioshock и ремейк Resident Evil 2.

Самые интересные предложения на распродаже

Wasteland 3 — 539 гривен;

The Evil Within 2 — 395 гривен;

The Evil Within — 324 гривны;

Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривен;

Borderlands 3 — 559 гривен;

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood — 599 гривен;

Predator: Hunting Grounds — 599 гривен;

DOOM Eternal Deluxe Edition — 857 гривен;

Soma — 139 гривен;

Resident Evil Village — 1139 гривен;

Biomutant — 1169 гривен;

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest — 293 гривны;

Pumpkin Jack — 499 гривен;

Limbo and Inside Bundle — 219 гривен;

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 474 гривны;

Visage — 720 гривен;

Bioshock Remastered — 411 гривен;

Bioshock 2 Remastered — 411 гривен;

Moons of Madness — 399 гривен;

Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition — 449 гривен;

Aliens: Fireteam Elite — 959 гривен;

Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривен.

Напомним: сейчас в PlayStation Store продолжается вторая распродажа — "Больше впечатлений". Она затрагивает Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt и много других популярных игр.

Автор: Назар Степорук