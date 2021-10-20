В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина / фото Kotaku

В честь приближающегося Хэллоуина Sony решила организовать в PS Store тематическую распродажу. Она продлится до 4 ноября, 01:59 по Киеву. Скидки в рамках свежей акции достигают 75 %.

Среди подешевевших товаров присутствуют некоторые новинки. К ним относятся Resident Evil Village, Biomutant, Werewolf: The Apocalypse — Earthblood и другие. Для признанных хитов тоже нашлось место. Среди них стоит отметить DOOM Eternal, Bioshock и ремейк Resident Evil 2.

Самые интересные предложения на распродаже

  • Wasteland 3 — 539 гривен;
  • The Evil Within 2 — 395 гривен;
  • The Evil Within — 324 гривны;
  • Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривен;
  • Borderlands 3 — 559 гривен;
  • Werewolf: The Apocalypse — Earthblood — 599 гривен;
  • Predator: Hunting Grounds — 599 гривен;
  • DOOM Eternal Deluxe Edition — 857 гривен;
  • Soma — 139 гривен;
  • Resident Evil Village — 1139 гривен;
  • Biomutant — 1169 гривен;
  • Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest — 293 гривны;
  • Pumpkin Jack — 499 гривен;
  • Limbo and Inside Bundle — 219 гривен;
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 474 гривны;
  • Visage — 720 гривен;
  • Bioshock Remastered — 411 гривен;
  • Bioshock 2 Remastered — 411 гривен;
  • Moons of Madness — 399 гривен;
  • Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition — 449 гривен;
  • Aliens: Fireteam Elite — 959 гривен;
  • Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривен.

Напомним: сейчас в PlayStation Store продолжается вторая распродажа — "Больше впечатлений". Она затрагивает Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt и много других популярных игр.

Автор: Назар Степорук