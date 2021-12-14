Это было одно из креативных решений разработчиков.

Портал Gamerhub пообщался с художником Стюартом Уотерсоном, который трудился над первой частью Grand Theft Auto. В разговоре разработчик поведал много интересных деталей о производстве культовой игры. Одна из них касалась создания танка. По словам автора, его реализовали, как комбинацию из пешехода и медленного автомобиля с возможностью стрелять в восьми направлениях.

Комментарий Стюарта Уотерсона гласит: "Я думаю, что одним из ключевых поворотных моментов было то, когда мы с Йеном [Джонсоном, программистом DMA Design] пошутили о том, что в игре будут танки. Это было так нелепо. Для них не было причин. Не было никакой концепции их участия, кроме того, что они почти неразрушимы, очень опасны и доставляют массу удовольствия, когда уничтожаешь все с их помощью".

"За время обеденного перерыва, проведенного в Tesco, мы решили, что это должно быть сделано, и начали разрабатывать план. Предпосылкой было то, что существует код транспортного средства, который мы можем использовать, а также баллистический код, позволяющий вращающемуся пешеходу стрелять пулями в восьми направлениях. Наша идея заключалась в том, что если поместить пешехода на вершину автомобиля, заставить машину ехать медленнее и значительно увеличить урон от пуль, то получится базовая версия танка", — продолжил Стюарт Уотерсон.

Подробнее о реализации танка в первой Grand Theft Auto

Разработчики не рассказали начальству о своей идее. Они задержались в офисе и создали модель танка с использованием уже существующего в проекте кода.

Уотерсон нарисовал текстуры для боевой машины, и результат получился поразительным. Задумка авторов отлично сработала — танк добавлял массу веселья.

Джонсон и Уотерсон внедрили свое творение в GTA без разрешения руководства. А на следующий день они увидели, как тестировщики с восторгом уничтожают все на своем пути, управляя танками.

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Автор: Назар Степорук