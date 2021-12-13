Если игру анонсируют в ближайшее время, то ее качество будет под большим вопросом.

GTA 6 — это настоящий феномен. Игру еще даже не анонсировали, но никто не сомневается в ее разработке. Все благодаря инсайдерам, которые по крупицам сливают информацию о проекте в Сеть. Недавно пользователи получили очередную порцию деталей. На этот раз — о процессе разработки Grand Theft Auto 6. Он проходит хаотично, и если Take-Two Interactive анонсирует игру в ближайшее время, то стоит начинать переживать за ее качество.

Информацией поделился человек под псевдонимом AccNgt. Ранее он не успел зарекомендовать себя в качестве проверенного инсайдера. Однако до The Game Awards 2021 пользователь опубликовал скриншот из трейлера Star Wars Eclipse и детали о проекте, которые потом подтвердились. Это значит, что у AccNgt все же есть связи в индустрии.

Заявление информатора гласит: "Некоторые люди не осознают, насколько хаотично проходит разработка [GTA 6]. Я действительно думаю, что многие люди разочаруются в отдельных аспектах (конечно же, не в графике). Если игра будет анонсирована в этом году или в начале 2022-го, мы действительно можем начинать волноваться".

Rockstar Games и Take-Two Interactive традиционно проигнорировали сообщение AccNgt и никак на него не отреагировали.

Что известно о GTA 6

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити. Одним из главных героев станет девушка.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений.

Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Автор: Назар Степорук