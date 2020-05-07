В Overwatch могут отказаться от поиска матчей по ролям

Разработчики рассматривает возможность вернуть старую систему подбора матчей.

Компания Blizzard рассматривает возможность снятия блокировки по ролям для соревновательных матчей в многопользовательском онлайн-шутере Overwatch.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал инсайдер под ником OverwatchNaeri.

Сейчас в соревновательном режиме Overwatch действует ограничение по ролям. Из-за этого страдают любители самого популярного типа персонажей – героев урона. Поиск матча в соревновательном режиме для таких игроков может занимать более 10 минут. Фанаты уже неоднократно жаловались Blizzard на то, что такие ограничения по ролям затягивают время поиска матчей.

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Разработчики несколько месяцев пытались решить эту проблему. Они ввели в игру «Лабораторию» с измененным составом команды. Вместо двух танков, двух персонажей урона и двух персонажей поддержки в этом режиме есть только один танк, два саппорта и целых три персонажа урона. Однако это совсем незначительно повлияло на время поиска матча в соревновательной игре.

Теперь же, по словам инсайдера, в Blizzard рассматривают возможность сделать две версии соревновательного режима – с ограничением по ролям, а также с открытой очередью, без ограничений. Однако официально разработчики пока не подтверждают эту информацию.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 32 персонажа.