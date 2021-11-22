На мероприятии Comic Con Russia студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер перезапуска "Ну, погоди". Новая версия культового мультсериала выйдет в декабре 2021 года. Центральным злодеем в картине, как и прежде, будет Волк, однако теперь у него другая "плохая привычка". Создатели картины заменили курение и употребление алкоголя на игры.
Информацией об антагонисте поделились представители "Союзмультфильма". Их заявление гласит: "Наш волк не плохой, он просто не нашёл себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котёнка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению".
Если отталкиваться от сообщения "Союзмультфильма", то игры приравняли к алкоголю и курению, что в корне неправильно. Сейчас едва ли не каждый второй человек в мире развлекается в разнообразных проектах на ПК, консолях и мобильных платформах. А создатели перезапуска "Ну, погоди" показывают, мол, они поступают плохо.
С мифами об играх пора заканчивать
- "Союзмультфильм" по старой привычке показывает, что не стоит быть геймером. Это древний миф, который уже давно развенчали.
- Многочисленные научные исследования доказали пользу от интерактивных развлечений. Например, китайские специалисты выяснили, что игры положительно влияют на функции мозга. Они ускоряют обработку сигналов и улучшают способности к анализу.
- Связь между жестокими играми и насилием тоже проверили научными методами — она отсутствует. По этой причине приравнивать курение и алкоголь к интерактивным проектам совершенно некорректно.