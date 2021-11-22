Похоже, создатели картины пытаются показать, что игры — это плохо.

На мероприятии Comic Con Russia студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер перезапуска "Ну, погоди". Новая версия культового мультсериала выйдет в декабре 2021 года. Центральным злодеем в картине, как и прежде, будет Волк, однако теперь у него другая "плохая привычка". Создатели картины заменили курение и употребление алкоголя на игры.

Информацией об антагонисте поделились представители "Союзмультфильма". Их заявление гласит: "Наш волк не плохой, он просто не нашёл себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котёнка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению".

Если отталкиваться от сообщения "Союзмультфильма", то игры приравняли к алкоголю и курению, что в корне неправильно. Сейчас едва ли не каждый второй человек в мире развлекается в разнообразных проектах на ПК, консолях и мобильных платформах. А создатели перезапуска "Ну, погоди" показывают, мол, они поступают плохо.

С мифами об играх пора заканчивать

"Союзмультфильм" по старой привычке показывает, что не стоит быть геймером. Это древний миф, который уже давно развенчали.

Многочисленные научные исследования доказали пользу от интерактивных развлечений. Например, китайские специалисты выяснили, что игры положительно влияют на функции мозга. Они ускоряют обработку сигналов и улучшают способности к анализу.

Связь между жестокими играми и насилием тоже проверили научными методами — она отсутствует. По этой причине приравнивать курение и алкоголь к интерактивным проектам совершенно некорректно.

Автор: Назар Степорук