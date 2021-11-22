В мультфильме также появятся новые персонажи, которых не было ранее в оригинале.

"Союзмультфильм" опубликовал первый трейлер перезапуска мультфильма "Ну, погоди!". Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

Трейлер размещен на YouTube-канале "Союзмультфильма".

Зайца озвучил российский шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка — комик Гарик Харламов.

Читайте также"Мой сын": стоит ли смотреть триллер-ремейк с Джеймсом МакЭвоем в главной роли (обзор)Ранее создатели перезапуска "Ну, погоди!" рассказали, что решили поменять возраст героев, а также избавить их от вредных привычек. Так, в новых эпизодах волк стал немного помладше, а заяц - старше.

Отмечается, что типаж персонажей остался прежним — заяц дразнит волка, а последний оказывается в забавных ситуациях. Интересно, что в перезапуске волк вообще не будет курить, зато станет геймером, это его новая плохая привычка.

Первый сезон перезапуска "Ну, погоди!" будет состоять из 52 серий. Релиз приурочен к 50-летию оригинала.

"Ну, погоди!" — популярная серия советских и российских мультфильмов. Пилотный выпуск вышел на экраны в 1969-м, в том же году вышел первый мультфильм основной серии. В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня волка за зайцем, после которой заяц всегда оказывается невредим, а волк говорит или кричит ему: "Ну, заяц, ну, погоди!".

Автор: Ольга Робейко