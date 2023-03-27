Для этого просто понадобилась правильная сборка и мастерство.

Ашава — это мировой босс, который доступен в бета-версии Diablo IV. Чтобы убить главгада, необходимо собрать команду из умелых игроков и быть предельно осторожными. Недостаточно прокаченных пользователей враг убивает с одной атаки. Однако нашелся умелец, который смог в одиночку одолеть Ашаву на максимальной сложности.

Стример под псевдонимом wudijo победил босса разбойницей. Он не использовал никаких специальных хитростей, а лишь собрал хороший комплект умений и предметов. Игрок вооружился способностями, которые повышают шанс и величину критического урона. А отдельные умения увеличивали мобильность разбойницы, что особенно важно в бою с Ашавой.

Из предметов wudijo стоит отметить мощный арбалет. Оружие обладает показателем 457 единиц урона в секунду. В остальном стример полагался на свое мастерство: он постоянно усиливал атаки персонажа, наносил критические выстрелы и много уклонялся. У Ашавы нет способностей, бьющих в цель. Все умения босса имеют область поражения, поэтому от них можно уклониться. Порой избежать урона тяжело, но все же реально, что и доказал wudijo.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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