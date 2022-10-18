В ролике показаны заезды в разных частях города и улучшение автомобиля.

Неделю назад Criterion Games и Electronic Arts опубликовали короткий тизер с игровым процессом Need for Speed Unbound. А теперь разработчики поделились полноценным геймплейным трейлером. В нем показали погони с полицией, разнообразные заезды, улучшение автомобиля, трюки и прочее.

Судя по ролику, трассы в игре пролегают в разных частях Лейкшора. Пользователи будут соревноваться как на широких улицах центральных районов, так и в промышленных трущобах. Треки включают участки с трамплинами и резкими поворотами, где можно выполнять разнообразные трюки.

Весомая часть трейлера посвящена бегству от полиции. Когда игрока начинают преследовать копы, накапливается уровень "разгара". Вместе с ним растет и количество машин правоохранителей, пытающихся поймать пользователя.

Ролик также подтвердил, что в игре будет богатая система улучшения автомобилей. А еще кадры видео позволяют оценить рисованные визуальные эффекты — крылья, дым, искры, пламя и прочее.

Need for Speed Unbound: основные подробности

В проекте реализуют 143 автомобиля разных популярных марок. Сюда относятся Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche и многие другие

Сюжетная кампания рассказывает о двух друзьях, которые должны пройти серию испытаний и вернуть семейный автомобиль.

У каждого персонажа в рамках повествования есть свой характер, история, предпочтения и автомобили. Героев можно встретить, катаясь в бесшовном открытом мире. Вымышленный город Лейкшор в игре вдохновлен Чикаго.

Для участия в сюжетных гонках понадобится платить взнос, который возвращается в случае победы. Во время состязания также можно делать ставки на обыгрыш конкретного противника.

Много внимания в Need for Speed Unbound уделяется погоням с полицией. Пользователям разрешат настраивать количество правоохранителей. А избежать встреч с копами поможет сканер и механика обнаружения.

Criterion Games пообещала улучшить физическую модель, чтобы ощущалась разница между машинами.

Мультиплеер в проекте будет бесшовным с поддержкой кроссплея. Пользователи смогут свободно кататься по миру и встречать других реальных гонщиков.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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