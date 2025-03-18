Разработчики из Koei Tecmo уже разбираются с проблемой.

Релиз Rise of the Ronin на ПК и без того оказался проблемным, а теперь к списку технических неурядиц добавилась ещё одна серьёзная проблема: у игроков пропадают сохранения.

Koei Tecmo уже признала наличие ошибки и заявила, что ведёт расследование. В блоге компании перечислены несколько возможных решений: отключение конфликтующих облачных сервисов вроде Dropbox, проверка Steam Cloud и восстановление данных из резервной копии. Однако точных причин сбоя пока не назвали.

Судя по жалобам пользователей, некоторые потеряли не только облачные, но и локальные сохранения. Кто виноват: Steam Cloud или сама Koei Tecmo - пока неясно.

Видео дня

В ответ на жалобы издатель посоветовал ограничить частоту кадров до 60 FPS, что звучит особенно забавно, учитывая обещанную поддержку 8K и 120 FPS. Графика же, по отзывам, больше напоминает игру с PS4, но с нестабильным фреймрейтом даже на мощных ПК.

Ранее мы рассказывали, что Playstation основала новую внутреннюю студию Dark Outlaw Games во главе с разработчиком Call of Duty. Команда уже работает над какой-то игрой.

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