Игроки жалуются, что в игру невозможно играть без DLSS.

Rise of the Ronin от Team Ninja наконец добралась до ПК спустя почти год эксклюзивности на PS5. Однако, как и опасались игроки, порт оказался не самым удачным.

Ещё до релиза подозрения вызвали системные требования: разработчики прямо рекомендовали использовать апскейлер даже для 1080p, хотя обычно его включают только с 1440p и выше. Теперь первые отзывы в Steam подтверждают проблемы с производительностью.

Игроки жалуются, что Rise of the Ronin выглядит как игра времён поздней PS3, но при этом нагружает систему так, будто это AAA-экшен 2024 года. Тесты показывают, что на RTX 3060 Ti в 1080p при ультра-настройках (без рейтрейсинга) можно получить стабильные 60 FPS только с DLSS. Без апскейлинга - серьёзные просадки. Если же снизить настройки, можно выжать 80-90 FPS.

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Главный вывод очевиден: без апскейлинга в Rise of the Ronin на ПК комфортно играть вряд ли получится.

Ранее мы рассказывали, что улучшенная версия GTA 5 на ПК тоже стартовала со смешанных отзывов и по итогу даже ненадолго стала самой низко оценённой игрой во всей истории Rockstar в Steam.

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