Dark Outlaw Games уже работает над какой-то игрой.

Sony создала новую внутреннюю студию в составе Playstation Studios - Dark Outlaw Games. Руководителем стал Джейсон Бланделл, один из создателей режима Зомби в Call of Duty.

Бланделл работал в Treyarch более 13 лет, но покинул Activison в 2020 году. Затем он стал сооснователем Deviation Games, однако студия так и не успела выпустить свою первую игру, которая должна была стать эксклюзивом для Playstation.

В интервью Джеффу Герстману Бланделл подтвердил, что Dark Outlaw Games сейчас набирает персонал, а детали первого проекта студии появятся позже:

Видео дня

"Я получил невероятную возможность создать новую студию внутри PlayStation Studios для Sony. Мы работаем в те ни уже некоторое время, и когда будет что рассказать - выйдем на свет".

Бланделл также отметил, что Sony редко создаёт новые внутренние студии, и он считает эту возможность большой честью.

На каком этапе находится разработка, он не уточнил, отметив лишь, что студия существует уже некоторое время. Сейчас ключевая задача - сформировать сплочённую команду: "Я по сути программист, и для меня важно проверять все гипотезы: работают ли они? Двигаемся ли мы вперёд?".

Ранее мы рассказывали, что студия People Can Fly, которая известна по серии игр Gears of War, тоже подписала контракт с Playstation и сейчас работает над новой игрой в неизвестной франшизе.

Вас также могут заинтересовать новости: