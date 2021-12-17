Энтузиаст соорудил в игре Mojang Studios Коллегию Винтерхолда.

В The Elder Scrolls V: Skyrim есть множество культовых мест, которые любят миллионы игроков. Одно из них — это Коллегия Винтерхолда, аналог Гильдии магов. Здесь собираются волшебники, чтобы изучать разные школы чар. Посетитель форума Reddit под псевдонимом Branman1234 решил воссоздать здание Коллегии в Minecraft. И как доказывает ролик ниже, он отменно справился с этой задачей.Читайте такжеХакеры нашли способ, как эффективно вымогать деньги у нечестных фанатов Minecraft

На видео демонстрируется, что пользователь скрупулезно подошел к постройке сооружения. Он тщательно передал формы здания, чтобы соответствовать оригиналу. Branman1234 даже учел многочисленные изгибы моста, который ведет к Коллегии. Энтузиаст также позаботился о других деталях, например, высоких окнах. А вот внутреннее убранство сооружения пользователь не показал. Видимо, он сосредоточился на внешнем дизайне.

Другие посетители Reddit положительно отозвались о творении Branman1234. Они поставили его ролику более четырех тысяч лайков. По мнению многих комментаторов, здание получилось "потрясающим".

Что еще игроки строили в Minecraft

Энтузиаст под псевдонимом 1nsinuating воссоздал в проекте Ривенделл — убежище Элронда и других эльфов из "Властелина колец".

Пользователь dillyg10 перенес в игру Mojang Studios значительную часть Татуина. Это знаковая песчаная планета во вселенной "Звездных войн".

Команда TeamCIS реализовала в Minecraft дворец Путина из фильма Навального. Сооружение воссоздали с большой точностью — не забыли даже о кальянной с аквадискотекой.

Автор: Назар Степорук