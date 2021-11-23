Творением отметился энтузиаст под псевдонимом dillyg10.

Сообщество фанатов Minecraft продолжает радовать удивительными творениями. Недавно одно из них показал энтузиаст под псевдонимом dillyg10. Он воссоздал в песочнице Mojang Studios внушительную часть знаковой планеты Татуин из вселенной "Звездных войн".

Своей работой пользователь поделился в ролике, который присутствует ниже. Кадры видео демонстрируют масштабную карту с песчаными дюнами, каньонами и большим поселением. Город выполнен в стилистике, полностью соответствующей оригиналу. Здания обладают круглыми куполами и арками, а сверху на них стоят антенны. По периметру поселение обнесено высокой стеной, которая должна защищать от нападений.

Вся карта имеет размеры 4 на 4 тысячи блоков. Это, конечно, не весь Татуин, но проект все равно впечатляет. На его создание dillyg10 потратил тысячи часов. Творчество помогло пользователю приятно провести время на карантине.

Minecraft — подробнее об игре

Minecraft — это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набрал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошелся тиражом в 200 миллионов копий, что сделало его самой продаваемой игрой в истории. Сейчас Minecraft можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

Автор: Назар Степорук