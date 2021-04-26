В бесплатную подборку попали аркада Lego Batman, цифровая настолка Armello, а также стратегии Tropico 4 и Dungeons 3.

Microsoft объявила майскую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса Live Gold на консолях Xbox One и Xbox Series X.

Как сообщила компания в блоге Xbox, подписчики получат четыре игры:

Lego Batman – с 1 по 15 мая;

Armello – с 1 по 31 мая;

Tropico 4 – с 16 по 31 мая;

Dungeons 3 – с 16 мая по 15 июня.

Трейлер Lego Batman

В приключенческой игре Lego Batman суперзлодеи Джокер, Загадочник и Пингвин устраивают побег из Лечебницы Аркхем взяв с собой помощников. Бэтмену и другим героям Готэма предстоит поймать преступников. Игра интересна тем, что здесь можно играть не только за положительных, но и за отрицательных персонажей.

Трейлер Armello

Armello – это цифровая ролевая настольная игра, действия которой разворачиваются в фэнтезийном мире с антропоморфными животными.

Трейлер Tropico 4

Четвертая часть экономической стратегии, где игроку предстоит стать диктатором островного государства Тропико. В роли Эль Президенте нужно заниматься дипломатией, развивать армию, экономику, благоустраивать города и разбираться с вражескими шпионами.

Трейлер Dungeons 3

Dungeons 3 сочетает жанры симулятора строительства подземелий со стратегией в реальном времени. Игрок в роли Лорда подземелий должен строить и управлять своим королевством, защищаясь от героев из мира наверху. Для этого нужно собрать различную нечисть и объединить ее в свою армию. А в самих подземельях можно расставлять ловушки, чтобы бравым воинам из мира наверху было сложно геройствовать в подземельях.

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Автор: Сергей Коршунов