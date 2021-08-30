Теперь китайским несовершеннолетним разрешено играть с пятницы по воскресенье и только с 20:00 до 21:00.

Власти Китая ввели новые ограничения для несовершеннолетних геймеров. Теперь лицам, не достигшим 18 лет, можно играть в видеоигры всего три дня в неделю – в пятницу, субботу и воскресенье, и только с 20:00 до 21:00.

То есть, теперь китайские дети смогут играть не больше трех часов в неделю, а также в праздничные дни. Об этом со ссылкой на информационное агентство Xinhua сообщает Reuters.

По данным агентства, китайские власти таким образом планируют остановить растущую зависимость от игр, которые чиновники называют "духовным опиумом".

Запрет коснется и издателей онлайн-игр. Им нужно добавить в свои проекты системы проверки подлинности имени и возраста пользователей. Они также должны запрашивать номера телефонов геймеров при регистрации, и не предоставлять услуги несовершеннолетним в нерабочее время.

Напомним, что в 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть более 90 минут в будние, а также с 22:00 до 08:00 утра. Однако в выходные можно было играть по три часа в день.

Автор: Сергей Коршунов