В Китае компания Blizzard запретила несовершеннолетним играть по ночам

Теперь в сутки китайские дети могут играть в игры Blizzard не больше полутора часов.

Китайский офис компании Blizzard ввел новые правила для своих онлайн-игр. Теперь геймеры, не достигшие 18 лет, могут в сутки потратить на игры не более полутора часов. А в ночное время – с 22:00 до 08:00 утра несовершеннолетним играть запрещено.

Информация об этом появилась на китайском сайте Blizzard, о чем на своей странице в Twitter сообщил аналитик Дэниел Ахмад.

По словам Ахмада, Blizzard ввела новые правила для того, чтобы вести борьбу с зависимостью от компьютерных игр у несовершеннолетних, в соответствии с китайским законодательством. Так, еще в прошлом году китайские власти ввели ограничение на пребывание несовершеннолетних в онлайн-играх. Геймерам, младше 18 лет, можно играть до 90 минут в будние и до трех часов в выходные дни. Также власти обязали игроков регистрироваться в онлайн-играх под настоящим именем, указывать номер телефона и паспортные данные.

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Однако аналитик утверждает, что у желающих поиграть подольше есть несколько лазеек: «Можно использовать учетную запись, зарегистрированную на родителя или кого-то, кому больше 18 лет. Или можно купить сторонний аккаунт».

Напомним, компания Blizzard создала такие игры, как Warcraft, WoW, StarCraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone и другие.