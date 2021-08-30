Мероприятие состоится 4 и 5 сентября.

На этой неделе, 4 и 5 сентября, в Киеве пройдет Comic-Con Ukraine 2021. На масштабное событие в столицу съедутся актеры из фильма "Джон Уик 3", сериала "Игра престолов" и хоррора Resident Evil Village.

Среди звездных гостей будет Марк Дакаскос, сыгравший в экранизации игры Double Dragon, сериале "Агенты Щ.И.Т" и боевике "Джон Уик 3". На Comic Con Ukraine его можно будет увидеть 5 сентября.

Фестиваль также посетит Хелена Манковская – польская актриса, модель и косплеер, подарившая свою внешность Леди Димитреску из хоррора Resident Evil Village.

Еще одной звездной гостьей Comic-Con Ukraine станет Анна Шаффер. Она играет чародейку Трисс Меригольд в сериале "Ведьмак" от Netflix. Кстати, дебютировала актриса в ленте "Гарри Поттер и Принц-Полукровка".

На фестиваль в Киев приедет еще одна звезда "Гарри Поттера" – Наталья Тена, воплотившая в "Поттериане" роль Нимфадоры Тонкс. Также Тена сыграла одичалую в "Игре престолов" и наемницу в сериале "Мандалорец".

Нынешний Comic-Con Ukraine в Киеве также посетит британский писатель Ричард Морган – автор романа "Видоизмененный углерод" (Altered Carbon), по мотивам которого вышел одноименный сериал на Netflix.

Правда, организаторы предупредили, что Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие", Far Cry 6), который должен был посетить мероприятие, не сможет приехать в Киев из-за пандемии и строгого контракта с киностудией.

"Пандемия настигла нас в последний момент и неожиданно. В регионе, где вскоре будут проходить съемки нового проекта актера, установили строгие карантинные ограничения – и киностудия запретила Джанкарло покидать страну. Но мы все равно попробуем привезти Джанкарло в Украину – правда, в следующем году", – рассказали организаторы фестиваля.

Напомним, что в прошлые годы на Comic-Con Ukraine приезжали Дэнни Трехо ("От заката до рассвета", "Мачете"), Кристофер Ллойд ("Назад в будущее") и другие звезды. В этом году фестиваль пройдет на арт-Заводе Платформа.

Автор: Сергей Коршунов