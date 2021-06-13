Разработчики анонсировали кроссовер со знаменитой кинофраншизой.

Создатели кооперативного морского экшена Sea of Thieves анонсировали кроссовер с франшизой "Пираты Карибского моря". В игре появится знаменитый Джек Воробей.

Обновление с подзаголовком A Pirate’s Life выйдет 22 июня и достанется всем обладателям игры бесплатно.

Трейлер Sea of Thieves: A Pirate’s Life

По сюжету игрокам нужно будет предстоит освободить Джека Воробья из темницы и остановить силы зла, угрожающие пиратам.

Коротко про Sea of Thieves

Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра от студии Rare, созданная в жанре приключенческого экшена с пиратской тематикой.

В игре пользователям нужно объединяться в команды, управляя персонажами-пиратами, чтобы вместе путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. Здесь можно сражаться с другими командами, выясняя, кто сильнее и чей корабль лучше готов к покорению морей.

Особенностью Sea of Thieves является взаимодействие в команде, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки.

Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10. С момента релиза в нее сыграло свыше 15 миллионов человек.

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Автор: Сергей Коршунов