Джек Воробей в Sea of Thieves: A Pirate’s Life / скриншот из трейлера
Создатели кооперативного морского экшена Sea of Thieves анонсировали кроссовер с франшизой "Пираты Карибского моря". В игре появится знаменитый Джек Воробей.
Обновление с подзаголовком A Pirate’s Life выйдет 22 июня и достанется всем обладателям игры бесплатно.
Трейлер Sea of Thieves: A Pirate’s Life
По сюжету игрокам нужно будет предстоит освободить Джека Воробья из темницы и остановить силы зла, угрожающие пиратам.
Коротко про Sea of Thieves
- Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра от студии Rare, созданная в жанре приключенческого экшена с пиратской тематикой.
- В игре пользователям нужно объединяться в команды, управляя персонажами-пиратами, чтобы вместе путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. Здесь можно сражаться с другими командами, выясняя, кто сильнее и чей корабль лучше готов к покорению морей.
- Особенностью Sea of Thieves является взаимодействие в команде, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки.
- Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10. С момента релиза в нее сыграло свыше 15 миллионов человек.