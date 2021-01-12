Студия IO Interactive показала все локации предстоящего стелс-экшена.

Третья часть предстоящего стелс-экшена Hitman 3 перенесет игроков на территорию Румынии в горы Карпаты.

Об этой и других локациях студия IO Interactive сообщила на сайте игры.

Всего в Hitman 3 будет шесть больших локаций:

Дубай (ОАЭ) – это первая локация в игре. Здесь главный герой, Агент 47, проникнет в самый высокий небоскреб в мире.

Дартмур (Великобритания) – игрок окажется в историческом поместье Торнбридж, где предстоит раскрыть убийство.

Берлин (Германия) – здесь герою предстоит исследовать окраины столицы Германии.

Чунцин (Китай) – огромный мегаполис, с множеством оживленных улиц, кафе, магазинов, продуктовых лавок и неоновых вывесок.

Мендоса (Аргентина) – Агент 47 отправится на виноградники, которыми славится этот регион.

Карпаты (Румыния) – финальная локация игры. Действия развернутся в румынской части Карпатских гор.

Hitman 3 выйдет 20 января на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и ПК, а также на Google Stadia и Nintendo Switch. Помимо обычной версии разработчики выпустят игру для шлемов PS VR.

Напомним, что Hitman 3 – это заключительная часть трилогии стелс-экшена про легендарного киллера по имени Агент 47.

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Автор: Сергей Коршунов