Карпаты в Hitman 3 / фото ioi.dk
Третья часть предстоящего стелс-экшена Hitman 3 перенесет игроков на территорию Румынии в горы Карпаты.
Об этой и других локациях студия IO Interactive сообщила на сайте игры.
Всего в Hitman 3 будет шесть больших локаций:
- Дубай (ОАЭ) – это первая локация в игре. Здесь главный герой, Агент 47, проникнет в самый высокий небоскреб в мире.
- Дартмур (Великобритания) – игрок окажется в историческом поместье Торнбридж, где предстоит раскрыть убийство.
- Берлин (Германия) – здесь герою предстоит исследовать окраины столицы Германии.
- Чунцин (Китай) – огромный мегаполис, с множеством оживленных улиц, кафе, магазинов, продуктовых лавок и неоновых вывесок.
- Мендоса (Аргентина) – Агент 47 отправится на виноградники, которыми славится этот регион.
- Карпаты (Румыния) – финальная локация игры. Действия развернутся в румынской части Карпатских гор.
Hitman 3 выйдет 20 января на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и ПК, а также на Google Stadia и Nintendo Switch. Помимо обычной версии разработчики выпустят игру для шлемов PS VR.
Китайская локация в игре / фото ioi.dk
Напомним, что Hitman 3 – это заключительная часть трилогии стелс-экшена про легендарного киллера по имени Агент 47.