Тираж GTA 5 превысил 135 миллионов копий

В дальнейшем цена на некоторые игры издателя поднимется до $70.

Тираж игры Grand Theft Auto V составил 135 миллионов копий.

Об этом говорится в свежем финансовом отчете издателя Take-Two Interactive.

Также в компании раскрыли данные по продажам других крупных игр. К примеру, экшн Red Dead Redemption 2 разошелся тиражом в 32 миллиона копий, спортивный симулятор NBA 2K20 купило 14 миллионов человек, а шутер Borderlands 3 продался тиражом в 10,5 миллиона копий.

В Take-Two также отметили, что после бесплатной раздачи в Epic Games Store в Grand Theft Auto V пришло много новых игроков, а что помогло вернуть в мультиплеер игры, GTA Online, много старых пользователей.

В период с апреля по июнь 2020 года практически вся выручка компании (87%) пришлась на цифровые продажи. При этом в издательстве отметили, что в дальнейшем планируют поднять цены на некоторые свои игры до 70$.

«Мы говорим не за всю индустрию, а только за себя. Цена должна соответствовать качеству, и мы хотим предлагать игрокам лучший опыт в нашем бизнесе. Нам кажется, что это очень небольшое изменение цены с учетом того, что прежняя сохранялась долгое время», – отметил генеральный директор Take-Two Interactive Штраусс Зельник.

В издательстве также подтвердили, что Grand Theft Auto V выйдет на консолях нового поколения в 2021 году. Первые три месяца после релиза мультиплеер игры, GTA Online, будет доступен бесплатно для владельцев PlayStation 5.

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