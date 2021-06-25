Получить сборник игр с элементами киберпанка и фэнтези можно до 28 июня.

В цифровом магазине GOG началась бесплатная раздача сборника тактических ролевых игр Shadowrun Trilogy. Все желающие смогут получить набор бесплатно с 25 по 28 июня.

В комплект Shadowrun Trilogy вошли три части серии:

Shadowrun Returns (Deluxe Edition);

Shadowrun Dragonfall (Director's Cut);

Shadowrun Hong Kong (Deluxe Edition).

Серия тактических РПГ Shadowrun основана на одноименной настольной ролевой игре, которая сочетает в себе элементы киберпанка и фэнтези. Действие первой части разворачивается в 2054 году в Сиетле. Здесь игрок в роли наемника-раннера должен отыскать серийного убийцу.

Shadowrun Returns была профинансирована на краудфандинговой платформе Kickstarter, где вместо планируемых $400 тысяч разработчикам удалось собрать почти $1,9 миллиона.

Трейлер Shadowrun Returns

Напомним, в другом сервисе дистрибуции игр, Epic Games Store, проходит раздача аркадной гонки Horizon Chase Turbo и платформера Sonic Mania. Акция закончится 1 июля.

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Автор: Сергей Коршунов