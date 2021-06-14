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В магазине цифровой дистрибуции GOG началась раздача научно-фантастического ролевого экшена Hellpoint. Все желающие могут забрать игру бесплатно до 16 июня.

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Трейлер Hellpoint

Кратко о Hellpoint

Hellpoint – это soulslike в научно-фантастическом сеттинге. Действия игры разворачиваются на космической станции Ирид Ново. Из-за ужасной аномалии все члены экипажа превратились в чудовищ, но главный герой сумел выжить. Теперь ему предстоит выбраться из этого жуткого места.

Hellpoint вышел 30 июля 2020 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, проходит бесплатная раздача экшена Control от финской студии Remedy Entertainment. Получить игру о Джесси Фейден и секретном бюро по изучению сверхъестественных явлений можно до 17 июня.

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Автор: Сергей Коршунов