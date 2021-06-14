Раздача Hellpoint продлится до 16 июня / фото tinyBuild
В магазине цифровой дистрибуции GOG началась раздача научно-фантастического ролевого экшена Hellpoint. Все желающие могут забрать игру бесплатно до 16 июня.
Акция приурочена к летней распродаже, где скидки на игры доходят до 90%.
Трейлер Hellpoint
Кратко о Hellpoint
- Hellpoint – это soulslike в научно-фантастическом сеттинге. Действия игры разворачиваются на космической станции Ирид Ново. Из-за ужасной аномалии все члены экипажа превратились в чудовищ, но главный герой сумел выжить. Теперь ему предстоит выбраться из этого жуткого места.
- Hellpoint вышел 30 июля 2020 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, проходит бесплатная раздача экшена Control от финской студии Remedy Entertainment. Получить игру о Джесси Фейден и секретном бюро по изучению сверхъестественных явлений можно до 17 июня.